هاني شاكر يتوعد شيرين بموقف حاسم بعد "أزمة البحرين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعّد الفنان والمطرب المصري الكبير هاني شاكر، نقيب الموسقيين مواطنته الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب بموقف حاسم وحازم، على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي اعتبرها كثيرون تسيئ للدولة المصرية، وتضر بالأمن القومي للبلاد، والتي عرفت إعلامياً بـ "أزمة البحرين".

وأعرب الفنان المصري عن استيائه من استمرار تصريحات شيرين المثيرة للجدل والمسيئة لمصر، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" بفضائية النهار مساء الخميس، مشيراً إلى أن شيرين لم تستمع لنصائحه التي أبداها لها في تحقيقات نقابية مماثلة، خاصة في الأزمة التي عرفت إعلامياً بـ "أزمة البلهارسيا".

ورداً على حديث تامر أمين بشأن حسن النية وعدم قصد شيرين لأي إسقاط سياسي، قال شاكر: "حسن النية لا يعفي من المسؤولية، وشيرين فنانة كبيرة وتمثل الشعب المصري العظيم والعريق، وكل كلمة تحسب عليها، وبالتالي عليها أن تعي وقفتها على المسرح، ونصحتها مسبقاً بأن تشغل نفسها على المسرح بالغناء فقط" - بحسب قوله.

ووصف نقيب الموسقيين تصريحات شيرين هذه المرة بأنها "غلطة كبيرة، وغير مسموح بها إطلاقاً، لأن مصر لا تحبس أحداً، وهناك شكاوى قدمت ضدها ليس من مصريين فحسب، وإنما من مواطنين بحرينيين تقدموا بشكاوى في السفارة المصرية بالبحرين".

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وأشار شاكر إلى عقد جلسة بمقر النقابة مع شيرين الأربعاء القادم، إلى جانب إحضار شريط حفلة البحرين التي تضمنت التصريحات، حيث قال هاني شاكر: "بعض الأصدقاء أكدوا لي أن شيرين بالفعل صرحت بذلك".

يذكر أن شيرين تحدثت قائلة: "أنا هنا بتكلم براحتي إنما في مصر اللي بيتكلم بيتحبس"، وذلك أثناء إحياء حفل بالبحرين، لتواجه بلاغات تتهمها بالإساءة لسمعة مصر، لتقوم نقابة الموسيقيين بإيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق.

يذكر أن شيرين أثارت العديد من الأزمات مؤخراً منها ما عرف إعلامياً بـ "أزمة البلهارسيا"، وأزمة "تونس والبقدونس"، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى.