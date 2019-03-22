أحلام تفاجئ جمهورها السعودي بهذه الهدايا في أول حفلاتها بالمملكة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الجمهور السعودي الذي حضر أول حفلاتها العائلية بالمملكة بهدايا مميزة.

وأوصت أحلام القائمين على الحفل بوضع الهدايا على كراسي الجمهور، وكانت عبارة عن حقيبة تشمل العلم السعودي وعلبة من الشوكولاتة على كل مقعد. وشارك مغردون صورًا وفيديوهات من الهدايا.

فيما لم تقتصر هدايا أحلام على ذلك، بل فاجأت جمهورها بعرض أغنيتها المصورة الجديدة بعنوان "أبرحل" للمرة الأولى.

وحظيت الفنانة على استقبال حار من قبل الحضور، الذين استقبلوها بالتصفيق الحاد، وتفاعلوا مع أغانيها بكل حماسة.

والجدير بالذكر أن أحلام أقامت حفلها على مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، التي تتسع لـ3000 آلاف شخص، وتستعد لإحياء حفل آخر في السعودية، اليوم الجمعة 22 مارس / آذار.