مسرحية يحيى الفخراني تخرج للنور قريباً

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حددت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير" موعد إطلاق عروض النسخة الجديدة منها بتاريخ 10 أبريل المقبل. وهي تجمع ببطولتها الفنان يحيي الفخراني مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور.

وتقوم فرقة كايرو شو بتجهيز العرض الجديد خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إطلاق حملة دعائية ترويجية له. علماً بأنه سيُقدّم 3 مرات أسبوعياً باستثناء فترة أعياد الربيع التي سيتم فيها زيادة الحفلات وفق المواعيد المقترحة فيما ستقام العروض على المسرح بضاحية التجمع الخامس وهو نفس المسرح الذي تجري البروفات عليه.

هذا وبدأ حجز التذاكر الكترونياً للعرض الجديد الذي يعود من خلاله "الفخراني" للمسرح بعد غيابٍ دام عامين، علماً بأنه سيُقدِّم هذه العروض في السعودية خلال الصيف المقبل.

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