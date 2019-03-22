محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
قال الفنان أشرف طلبة، المرشح على منصب عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن هناك العديد من الأهداف التي يتمني تحقيقها للنقابة، في حال فوزه.
وأوضح أن الاقبال على الانتخابات مقبول، وعن عدم حضور النحوم حتي الآن قال: "متعودين يوصلوا بعد صلاة الجمعة واليوم لسه طويل".
وعن عدم موجود مرشحين أمام الفنان أشرف زكي، على منصب النقيب، قال: "إنجازاته في السنين الماضية تجعل الجميع يراه الأفضل، لذلك لا يري أحد أنه يصلح للمنصب غيره".
وتقام الانتخابات بمقر نادي النقابة النهري بشارع البحر الأعظم، وحصل الدكتور أشرف زكي على مقعد النقيب بالتزكية نظرا انسحاب المرشح الذي أمامه.
ويتنافس على عضوية المجلس 14 مرشحا لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامي مغاورى، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفى حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف طلبة عن عدم وجود مرشحين أمام أشرف زكي: "إنجازاته تمنع ذلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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