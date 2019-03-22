نهال عنبر: "نصاب عمومية الممثلين اكتمل وأهم أهدافي ملفي الصحة والتشغيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

قالت الفنانة نهال عنبر، المرشحة لمنصب عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن النصاب القانوني للجمعية العمومية اكتمل، مشيرة إلى بدء التصويت بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وأضافت عنبر، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أهم الأهداف، التي ستعمل عليها ملفي الصحة والتشغيل، مشيدة بإقبال الفنانين الكبير على الانتخابات.

وتقام الانتخابات بمقر نادي النقابة النهري بشارع البحر الأعظم، وحصل الدكتور أشرف زكي على مقعد النقيب بالتزكية نظرا انسحاب المرشح الذي أمامه.

ويتنافس على عضوية المجلس 14 مرشحا لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامي مغاورى، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفى حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام.