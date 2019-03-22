محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حضرت الفنانتان ماجدة زكي والفنانة عايدة رياض، منذ قليل، إلى مقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية، لحضور انتخابات التجديد النصفي. وتقام الانتخابات بمقر نادي النقابة النهري بشارع البحر الأعظم، وحصل الدكتور أشرف زكي على مقعد النقيب بالتزكية نظرا انسحاب المرشح الذي أمامه. ويتنافس على عضوية المجلس 14 مرشحا لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامي مغاورى، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفى حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول ماجدة زكي وعايدة رياض لانتخابات نقابة المهن التمثيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.