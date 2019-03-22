صور| ابنا راغب علامة يحتفلان بعيد الأم ويقبلان والدتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة صورا لها من احتفال ابنيها "خالد" و"لؤي" بها بمناسبة عيد الام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهر خالد ولؤي وهما يقبلان أمهما، التي كتبت تعليقا على الصور: "إنتم كل الحياة". كما نشر لؤي صورة له مع والدته وكتب عليها: "ينعاد عليكي يا شمعة الكون، الله يخليكي فوق راسنا ويطوّل بعمرك يا ستّ الكلّ". يذكر أن المطرب راغب علامة، طرح أول أمس الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "بتذكر يا أمى"، احتفالا بعيد الأم.

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