صورة| هشام عباس يتعاون مع حميد الشاعري في أوبرت "هي دي مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف المطرب هشام عباس عن تعاونه مع حميد الشاعري في عمل فني جديد كشف عنه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر هشام" صورة له مع حميد الشاعري وكتب عليها: "داخل الاستديو.. أوبرت هي دي مصر قريبا". يذكر أن حميد الشاعري، يشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث يظهر كضيف شرف، ضمن احداث المسلسل.



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