بالفيديو: مشهد مرعب.. لحظة انقلاب العبارة في الموصل العراقية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 مارس 2019 01:11 مساءً - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر اللحظات الأولى لانقلاب وغرق العبارة السياحية بمياه نهر دجلة بمدينة الموصل في حادث أسفر عن مقتل 85 شخصا على الأقل.

ويوثق الفيديو العبارة التي كان على متنها أكثر من 100 شخص خلال انقلابها.

ووقعت هذه الكارثة عندما كانت العبارة تمر عبر جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة بمنطقة الغابات في مدينة الموصل وتحمل عشرات العائلات في نزهة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن مئة شخص لقوا حتفهم الخميس غرقا في انقلاب عبارة في نهر دجلة كانت تقل نحو مئتي شخص شمالي مدينة الموصل، في حين تم إنقاذ أكثر من 60 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين. وأعلنت الحكومة الحداد العام على ضحايا العبارة.

وأفاد مراسل الجزيرة في الموصل أمير فندي بأن هناك فرقا للغواصين قدمت من مدينة دهوك في إقليم كردستان لدعم فرق الغواصين في الموصل للبحث عن الغرقى.

ولفت المراسل إلى العثور على جثث في مناطق حمام العليل والقيارة جنوب الموصل بمسافة كيلومترات كثيرة جراء سرعة تيار المياه، مؤكدا أن عمليات البحث ما زالت جارية.

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وفي وقت سابق، قال مدير دائرة الدفاع المدني في محافظة نينوى العقيد حسام خليل إن العبارة انقلبت، لأنها كانت تحمل عددا يفوق حمولتها.

وإثر الفاجعة وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الموصل لمتابعة تطورات الحادثة، وطالب بتحقيق فوري لكشف المسؤولين في غضون 24 ساعة.

توقيف

وأعلنت محكمة تحقيق الموصل عن توقيف تسعة أشخاص من العمال المسؤولين عن العبارة التي غرقت، وأنها أصدرت مذكرات قبض بحق آخرين، من بينهم مالك العبارة.

ويأتي الإجراء بعد ساعات من بيان أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق دعا فيه المحاكم المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بغرق العبارة.