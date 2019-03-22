قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، الخميس، وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن العمل، وإحالتها للتحقيق، على خلفية تصريحات “تضر بالأمن القومي المصري”، بحسب ما جاء في بيان النقابة.
وكان محام مصري تقدم ببلاغ ضد شيرين يتهمها فيه “بالتطاول على مصر”، بسبب تصريح أدلت به أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، حيث قالت إنها” تستطيع أن تتحدث بحرية الآن لأن من يتحدث في مصر يتم القبض عليه”.
وبناء على ذلك، قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف شيرين (38 عاما) عن الغناء وإحالتها للتحقيق الأربعاء المقبل.
وقالت النقابة، في بيان لها، نشرته صحيفة “المصري اليوم”، إن التصريحات المنسوبة للمطربة “تضر بالأمن القومي”.
وكانت شيرين عبد الوهاب تعرضت لبلاغات مشابهة سابقة بعد تصريحات مثيرة للجدل عن مياه النيل الملوثة، وقولها “إنها خسارة في مصر”.
المصدر سكاي نيوز عربية –
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحها عن مصر.. إيقاف شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.