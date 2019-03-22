كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منى عبد الغنى تكشف كواليس انضمامها إلى مسلسل "زلزال" أمام محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت الفنانة منى عبد الغني، عن سعادتها بانضمامها لفريق عمل مسلسل "زلزال" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل، وتراهن عليه منى بقوة خلال مشوارها الفني ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت "منى" أنها سعيدة بالتعاون لأول مرة مع مخرج متميز مثل إبراهيم فخر حققت أعماله السابقة نجاحا كبيرا ومؤلف يتميز بأفكاره المختلفة مشيرة أن بطل العمل محمد رمضان فنان موهوب وذكى فى اختياراته كذلك باقى فريق العمل بالإضافة إلى شركة إنتاج كبيرة بحجم سينرجى تتعاون معها للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "فوق السحاب" الذى عرض بموسم رمضان الماضى، حيث جسدت دور شقيقة البطل هانى سلامة .

وتجسد منى ضمن أحداث العمل شخصية زوجة ماجد المصرى، الذى يعد من أثرياء منطقة "العياط"، ولديهم ابنتهم الشابة الطالبة الجامعية ذات الـ 23 عاما، والتى تجسدها الفنانة هنادى مهنى .