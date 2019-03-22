كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 12:55 مساءً - صدمت الفنانة الكويتية هند البلوشي الجمهور بلوكها الجديد، حيث إعتمدت قصة شعر صبيانية، وتداول المتابعون مقطع فيديو كانت نشرته هي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه من داخل صالون الحلاقة.
وبدا المصفف وهو يستخدم “ماكينة” يستخدمها الرجال في حلاقة الشعر واللحية، وقصّرت شعرها في محاولة منها لتقليد قصة شعر فرنسية قصيرة.
وبدت البلوشي، مختلفة كثيرًا عن شكلها الحقيقي، في الفيديو الذي صورته، خاصة أنها لم تكتف بتقصير شعرها كثيرًا، بل قامت بصبغه باللون الرمادي الغامق، وبعد أن انتهت فاجأها ابنها الصغير بإعجابه بـ “النيولوك”.
كانت هذه تفاصيل خبر هند البلوشي تصدم الجمهور بـ لوكها الجديد.. شاهدوا ماذا فعلت بشعرها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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