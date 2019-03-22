تحقيق خاص – بلبلة حول برنامج كارلا حداد الجديد.. سرقة أم توارد للأفكار؟

منذ فترة وجيزة، تصدّر عناوين الصحف والمواقع الالكترونية الفنية، خبر انتقال مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد من شاشة الـMTV الى المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI وسرعان ما انتشر أن حداد والـLBCI تحضران لبرنامج جديد بكل المعايير، لم يسبق أن شهدتها الشاشة اللبنانية من قبل.

حداد أطلت مؤخرا ضمن برنامج “لهون وبس” مع الاعلامي هشام حداد، وأعطت المشاهدين تفاصيل قليلة حول العمل الجديد، واعدة أنه سيحدث ضجة كبيرة في عالم التلفزيون وبالتالي سيكون مفاجأة للجمهور. وفعلا هذا ما حصل، فبعد طرح الاعلان الترويجي للبرنامج كانت المفاجأة، لكنها جاءت عكس التوقعات، اذ تبيّن ان فكرة البرنامج “مسروقة” بالكامل من فكرة برنامج للمخرج نضال بكاسيني كما يدّعي الاخير الذي كان قد صور حلقة تجريبية من تقديم الاعلامية الرابعة الزيات، وطرحها على عدد من المحطات اللبنانية من بينها شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، نشر بكاسيني على حسابه عبر موقع انستغرام الاعلان الترويجي لبرنامج رابعة الزيات الذي يحمل عنوان “ست ستات” وفيديو آخر يظهر اعلان برنامج كارلا حداد والذي جاء تحت عنوان “ست وستات”، فبدا الاخير نسخة طبق الأصل عن البرنامج الاساسي، من فكرة واعداد واخراج نضال بكاسيني.

بكاسيني ارفق الفيديو بالقول: “في كانون الثاني ٢٠١٨، تم تصوير حلقة تجريبية لبرنامج تحت عنوان “ست الستات” فكرة وإعداد وإخراج نضال بكاسيني (الذي يملك كافة المستندات القانونية وحقوق الملكية الفكرية) وتقديم رابعة الزيات. و تم التصوير في استديوهات “في أم بي”. تم تقديم هذه الحلقة لأكثر من محطة تلفزيونية منها ال “ال بي سي” و شاهدها المعنيون فيها”.

وتابع: “واذ بمحطة ال “ال بي سي” تعلن عن برنامج جديد “ست وستات” من تقديم كارلا حداد (التي تدّعي أنه من ابتكارها). وحده الديكور تغيّر. البرنامج نسخة طبق الأصل عن “ست الستات”: مذيعة وفرقة موسيقية من ست ستات، هناك سيدة مشاركة بالتقديم هي ست تقليدية متقدمة بالعمر، الضيوف هم رجال، تنقلب الأدوار و يقوم الضيف بأعمال عادة ما تقوم بها النساء، كما يرتكز البرنامج على فكرة تمكين المرأة، وكذلك اسم البرنامج الذي تحول من أخت الرجال، الذي ورد في مقدمة الحلقة، إلى ست وستات”.

وختم بكاسيني آملا من محطة الـLBCI “اتخاذ الإجراءات العادلة والقانونية اللازمة”.

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ولأن ما تم نشره يعتبر تضليلا للرأي العام، تواصل موقع “الخليج 365” مع بكاسيني للاستفسار اكثر عن هذا الموضوع، طالبا منه في البداية ان يبرز الاوراق الثبوتية التي تؤكد ما ورد في منشوره، عله بذلك يبرهن للرأي العام صحة كلامه ويمكن بالتالي للإعلام إنصافه ودعمه والوقوف الى جانبه، الا انه لم يبدِ استعداده لابراز اي اوراق في الوقت الراهن، بانتظار ان يأخذ القضاء مجراه في هذا الملف.

أما عن حصول الـLBCI على الحلقة التجريبية، فجاء رد بكاسيني مغايرا لأقواله في المنشور، اذ قال لموقعنا انه غير متأكد من هذا الامر لأن الاعلامية الزيات هي التي التقت برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر منذ حوالي السنة ونيّف، وعرضت عليه فكرة البرنامج، كما أطلعته على الحلقة المصورة منه، لكن بكاسيني أكد لـ”الخليج 365” انه لا يمكن ان يجزم اذا بقيت الحلقة التجريبية في القناة، لافتا الى ان الحلقة عرضت على اكثر من محطة تلفزيونية، الا ان احدا لم يتبناها .

وبالنسبة للجملة الدعائية التي وردت في اعلان البرنامج الذي تقدمه رابعة الزيات والذي نُشر على انستغرام ، لفت بكاسيني الى انه تم اضافة الجملة مؤخرا وهي منسوخة عن اعلان الـ lbci مستعينا بأحد الأشخاص في قناة “الجديد” لمساعدته وذلك بهدف اثبات ان الفكرة نفسها اخذتها الـLBCI الا ان ذلك يعتبر للأسف تضليلاً للرأي العام كون متابعو بكاسيني على مواقع التواصل الاجتماعي لا يملكون المعطيات التي لدينا وبالتالي سيصدقون لوهلة ان الاعلان هو نفسه ما يحسم موضوع السرقة واتهام lbci بها.

من جهته، نفى مصدر في مكتب البرامج في الـLBCI لموقع “الخليج 365” كل ما ورد في منشور بكاسيني، مؤكدا ان المؤسسة اللبنانية للارسال لم تتلقَ أي حلقة تجريبية بهذا الخصوص، وأن الفكرة هي محض وليدة فريق عمل البرنامج وليست نسخة عن اي فكرة أخرى، لافتا الى ان هناك فكرتين لبرنامج من تقديم رابعة الزيات عرضت على المعنيين في الـLBCI، احداها تم تصويرها في ديكور برنامج “انا هيك” للاعلامي نيشان ديرهاروتشينيان، استضافت خلاله الزيات الفنان عامر زيان، وأخرى حول برنامج يميل اكثر الى التسلية والترفيه game show تتمحور فكرته حول تحدٍ يدور بين 4 نساء و4 رجال، قريب من برنامج “حسابك عنا” الذي يقدمه وسام حنا على المؤسسة اللبنانية للارسال.

وختم المصدر كلامه بالاشارة إلى ان الاعلان الترويجي يكون لبرنامج وليس لحلقة تجريبية كما زعم بكاسيني، والاعلان الذي عُرض لحلقة رابعة الزيات تم العمل عليه بعد أن قامت الـLBCI بعرض اعلان برنامج كارلا الجديد.

اذاً، حتى الساعة، لا سرقة افكار في هذا السياق، انما قد يكون الموضوع مجرد توارد بسيط للافكار، على امل ان تتم احالة الملف الى القضاء الذي يملك الكلمة الفصل في هذا الموضوع ويأخذ كل ذي حق حقه.