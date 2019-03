ريهام سعيد تُحيي عيد زواجها بكلامٍ مؤثر

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفلت الفنانة ريهام سعيد بعيد زواجها الثالث من رجل الأعمال مدحت عفيفي داخل احد أماكن السهر الشهيرة بالقاهرة. حيث حرصت على مشاركة الجمهور بمجموعة صور وفيديوهات قصيرة من الاحتفال الذي اقتصر على حضور صديقاتها المقربات.



وكتبت تهنئ زةجها بالإنجليزية "Happy 3rd anniversary my one and only. Love u. السنه الي فاتت كنت في السجن يمعرفتش اقولاك كل سنه وانت طيب وتاني يوم انقابلنا زي انهارده و انا في القفص وعينيك كلها دموع و احنا عارفين اني ممكن ماشفش ابني و لا انت تاني و كنت صامد و راجل و جدع ووقفت معايه ادام الظلم الرهيب.ربنا رفع عني البلاء ورجعتلاك انت و ابني ربنا يحفظك و يرزقك و يخليك ليا و لولادنا".