وفاء عامر تُوضِّح أنه لا يوجد أفضل مِن الأم

كشفت الفنانة وفاء عامر عن حرصها كل عام على الوجود بجوار والدتها وإسعادها بالهدايا التي تُفضّلها وتحتاج إليها.

وقالت وفاء عامر، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "أحرص على تقديم الهدايا لأمي في كل المناسبات لأنه لا يوجد أغلى وأفضل وأهم من الأم في الحياة".

وتابعت عامر: "ابني "عمر" حريص على إسعادي كل عيد أم ويقدم لي الهدايا في كل مناسبة، ولا أنظر إلى قيمة الهدية بالقدر من شعوره نحوي وتقديره لي، فشعور الأمومة لا يمكن وصفه، لكنه أحيانا يكون مؤلما مع فقدان الأم وقلبي مع كل إنسان فقد أمه في ذلك اليوم، كما أن قلبي مع أمهات الشهداء أيضا".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني وسارة نخلة ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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