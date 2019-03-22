حسن يوسف يؤكد ان "الضاهر" عمل وطني

كشف الفنان الكبير حسن يوسف عن سبب سعادته بعرض مسلسل الضاهر الذي يقوم ببطولته محمد فؤاد، موضحًا أن العمل يحمل معاني وطنية كثيرة وهو يركز على روح الإنتماء للوطن.

وأشار يوسف في حديث خاص إلى "لايف ستايل"إلى أن الدراما في حاجة لمثل هذه الأعمال القيمة والتي ترفع الروح المعنوية لدى الشباب، وقال يوسف "إنه سعيد بالمشاركة في مثل هذه الأعمال بعهد غياب فترة على الشاشة من ناحية أخرى".

وأضاف الفنان يوسف أنه يتمنى عودة التليفزيون المصري للإنتاج خاصة أن الأعمال الدينية ولتاريخية أختفت تماما، وعن خطوات ابنه الممثل الشاب عمر حسن يوسف قال "إنه متأني كثيرا في إختياراته ويسير بخطى ثابته في مشواره الفني وحقق مجموعة من النجاحات الذي يرضى عنها متمنيا له النجاح".

اختمم يوسف قائلًا "إنه يتمنى الخير لمصر ولشعب مصر والعرب مهنئا الشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان الكريم".

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