أحمد زاهر يعتزّ بعيد الأم ويكشف تأثير والدته

كشف الفنان أحمد زاهر أنه يعتزّ كثيرا بعيد الأم لأن والدته لها تأثير كبير في حياته، وأكد أنه ينتظر عرض فيلم "زنزانة 7" الذي يشارك في بطولته مع الفنان نضال الشافعي.

وقال أحمد زاهر، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل": "والدتي هي كل حياتي، وهي التي ربّتني على العديد من المبادئ والأصول، وهي التي غرزت في داخلي حبّ الناس والآخرين، ودعائها لي سبب نجاحي ووصولي إلى ما أنا عليه الآن من نجومية"، وأعلن زاهر تأييده للدكتور أشرف زكي نقيبا للسينمائيين قائلا: "الفنان أشرف زكي هو الوحيد من لديه القدرة عل إدارة النقابة بهذا الشكل وبالطبع أدعمه".

وأكد زاهر أنه ينتظر عرض فيلم "زنزانة 7" الذي يشارك في بطولته مع الفنان نضال الشافعي ومايا نصري وكثيرون، وبشأن دوره في العمل قال: "أقوم بدور "حربي" وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على أثرها إلى السجن، كذلك يجسّد الفنان نضال الشافعي شخصية "منصور"، والذي يدخل السجن أيضًا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث يلتقي المسجونان منصور وحربي داخل "زنزانة 7"، وبخاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم صراعا بينهما على مدار النصف ساعة الأولى ثم بعد ذلك تنقلب علاقتهما".

يذكر أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، وتشارك في بطولته مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير.

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