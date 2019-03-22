شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 أفلام تطرح اليوم بدور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى السينما الأمريكية لطرح الكثير من الأفلام على دفعات مختلفة بشكل منتظم، لكن فى الفترة الأخيرة اضطرت إلى طرح أكثر من فيلم واحد فى نفس اليوم، إذ يشهد اليوم الجمعة طرح 3 أفلام، نرصدها فى التقرير التالى:

أولا فيلم الرعب "US"، العمل بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم.

ثانيا فيلم الدراما "Hotel Mumbai"، العمل يروى قصة حقيقية عن الإنسانية والبطولة، ويدور عن حصار فندق تاج الشهير عام 2008 من قبل مجموعة من الإرهابيين فى مومباى، بالهند، ومن بين موظفى الفندق الطاهى الشهير هيمانت أوبروى، والنادل اللذين يختاران المجازفة بحياتهما لحماية ضيوفهم، ويضطر زوجان يائسان إلى تقديم تضحيات لا يمكن تصورها لحماية طفلهما الوليد.

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فيلم "Hotel Mumbai" من بطولة ديف باتيل، أمانديب سينج، سهيل نيار، مانوج ميهرا، دينيش كومار، كابيل كومار نيترا، أديتى كالكونت، اليكس بيندر، فيبين شارما ومن إخراج أنتونى ماراس، وتأليف جون كولى.

ثالثا فيلم الدراما " Sunset"، العمل من بطولة سوزان ويست، جولي جاكاب، ليفينتى مولنار، فلاد إيفانوف، ايفلين دوبوس، بيورن فرايبرج، مونيكا بالساى، ومن إخراج لازلو نيمس، ومن تأليف كلارا روير، ماتيو تابونييه.

يدور الفيلم فى بودابست عام 1913، حيث تصل إيريس ليتر الشابة إلى العاصمة الهنغارية مع آمال كبيرة في العمل كـ طاحنة في متجر القبعة الأسطورى الذى ينتمى إلى والديها الراحل، ومن ثم يطلب منها الملك العمل في متجر Leiter hat ، أثناء الاستعدادات الجارية لاستضافة الضيوف ذوى الأهمية القصوى، يأتى رجل فجأة إلى Irisz، ويبحث عن Kálmán Leiter، ومن ثم رفضت الرحيل مغادرة المدينة، تتبع الشابة مسارات كالمان، التى لها صلة فقط بماضٍ ضائع، وبحثها يجلبها عبر شوارع بودابست المظلمة، حيث يضىء متجر لايتر فقط فى اضطراب الحضارة عشية سقوطها.