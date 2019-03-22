شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإيهاب فهمى ونهال عنبر فى صورة جماعية بانتخابات المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إلى مقر النادى النهرى للنقابة لحضور انتخابات التجديد النصفى بصحبة المرشحين، أبرزهم إيهاب فهمى ونهال عنبر وأشرف طلبة وأيمن عزب المنافسين على عضوية النقابة.

Advertisements

وبدأت منذ قليل انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهن التمثلية لاختيار نقيب و6 أعضاء مجلس نقابة بمقر النادى النهرى بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يستمر الاقتراع حتى الخامسة عصرا.

يذكر أن عملية الاقتراع تتم على مرشح وحيد لمنصب النقيب هو الدكتور أشرف ذكى، و14 مرشحاً لعضوية المجلس لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامى مغاورى، إيهاب فهمى، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيونى، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبرى، سامى نوار، سميحة عبد الهادى، مصطفى حجاج، كريم البسطى، هانى عبد الهادى، وإبراهيم غنام.