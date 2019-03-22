شكرا لقرائتكم خبر عن يوهان سباستيان باخ.. جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الموسيقى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص محرك البحث جوجل على الاحتفاء بشكل شبه يومى بذكرى عظماء الفن والسياسة والاقتصاد وغيرهم من المجالات، وذلك تخليدًا لهؤلاء الأشخاص الذين أثروا فى البشرية بإسهاماتهم الفنية والعلمية والاقتصادية والسياسية أيضًا، واليوم الجمعة، 22 مارس، يحتفل جوجل بذكرى ميلاد الموسيقى الألمانى العالمى يوهان سباستيان باخ.

يوهان سباستيان باخ، مؤلف موسيقى وملحن باروكى ألمانى، ولد فى أيسناخ، يوم 21 مارس عام 1685، ورحل فى 28 يوليو من العام 1750، ويعتبر أحد أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية فى التاريخ الغربى، ويبدو أن احتفالات جوجل قد تأجلت يومًا بسبب تزامن ذكرى ميلاده مع احتفالات عيد الأم التى احتفى بها جوجل أمس الخميس، وفى إطار هذا الاحتفال نستعرض من خلال التقرير التالى أبرز محطات فى حياة "يوهان باخ" الفنية.



جوجل يحتفل بذكرى ميلاد يوهان سباستيان باخ

مرحلة الدراسة فى حياة "يوهان سباستيان باخ"

تعلم الموسيقى العالمى، فى بلدته، وتلقى دراسته للموسيقى فى الوقت ذاته عن أبيه يوهان أمبروزيس (عازف كمان)، وتابع يوهان بعد وفاة والده دراسة العزف على الكلافيكورد والأورجان مع أخيه الأكبر يوهان كريستوف.

أول مراحل العزف فى حياة "يوهان سباستيان باخ"

فى سنة 1703، عمل مدة قصيرة كعازف كمان فى أوركسترا دوق فايمار، وبعد أشهر قليلة أصبح عازف أورجن فى كنيسة ارنشتادت، حيث بدأ كتابة أول مؤلفاته الموسيقية الدينية، وفى سنة 1707 م انتقل إلى مدينة مولهاوزن كعازف أورجن فى كنيستها، وبعد عودته إلى فايمار كتب أول أعماله الشهيرة للأورجان مثل "المغناة" (التوكاتا) "الفوجا" (الشلل).



يوهان سباستيان باخ

Advertisements

"يوهان سباستيان باخ" يتحرر من خدمة الكنيسة ويقود فرقة موسيقية

وفى عام 1716، ترك فايمار ليصبح قائد فرقة موسيقى الحجرة عند الأمير ليوبولد فى مدينة أنهالت-كوتن، حيث كان الأمير نفسه يعزف على فيولا الساق فى الفرقة الموسيقية بقيادة يوهان سباستيان نفسه، وفى هذه المدينة استطاع أن يتحرر من الخدمة الكنسية متابعًا التأليف الموسيقى للآلات، فكتب معظم الأعمال المهمة له ومنها 6 حوريات براندنبورجيه سنة 1721، سميت كذلك لأنها كانت مكرسة لأمير براندنبورج.

وفى سنة 1723، استقر فى مدينة لايبزيج لمدة ربع قرن، بينما قام بعدة رحلات فنية قصيرة إلى بعض المدن الألمانية تعرّف فى أثنائها على أشهر الموسيقيين فيها آن ذاك، كما التقى الملك فريدريك الكبير سنة 1747، وقدّم له قطعة موسيقية هدية وهى ذات موضوع من تأليف الملك نفسه.

المحطة الأخيرة قبل وفاة الموسيقى "يوهان سباستيان باخ"

وقبل نهاية حياة "باخ" بوقت قصير، بدأ بصره يضعف تدريجيًا حتى أنه كان فاقد البصر تقريبًا حتى وفاته، حيث دفن فى كنيسة القديس يوحنا ثم نقل ما تبقى من رفاته سنة 1894، إلى كنيسة سان توماس ولاءً له وتقديرًا.



الموسيقى العالمى يوهان سباستيان باخ

مؤلفات "يوهان سباستيان باخ"

ألّف يوهان سباستيان باخ، فى جميع أنواع الصيغ الموسيقية المعروفة فى زمنه، عدا الأوبرا، وكان مذهبه الدينى البروتستانتى الألمانى، أساسًا لمعظم أعماله الموسيقية، ونتاجه الفنى زاخر بعشرات المئات من القطع الموسيقية المختلفة الصيغة، كما كتب نحو 50 مغناة دنيوية.

فيما، اعتبرت موسيقى يوهان سباستيان باخ، فى القرن الثامن عشر معقدة وقديمة الأسلوب مقارنة مع الأشكال الموسيقية الجديدة المقدمة من قبل الموسيقيين الآخرين، ويعود الفضل إلى مندلسون الذى اكتشف عام 1829 ميلادية عبقرية سباستيان فى مؤلفاته الآلام، كما هى عند القديس ماثيو، التى أُلّفت قبل قرن من ذلك، وعلى أثر ذلك قدره جميع الموسيقيين، وأدى هذا العمل وكثير من المؤلفات الأخرى له إلى تأسيس جمعيات موسيقية كثيرة تحمل اسمه منها جمعية باخ فى لندن سنة 1870، وتأسست كذلك فى لايبزيج سنة 1805 ميلادية جمعية باخ التى باشرت بنشر جميع أعماله الموسيقية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر.