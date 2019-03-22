فيديو وصور.. بدء انتخابات نقابة المهن التمثلية لاختيار النقيب و6 أعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأت منذ قليل انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهن التمثلية لاختيار نقيب و6 أعضاء مجلس نقابة بمقر النادى النهرى بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يستمر الاقتراع حتى الخامسة عصراً.
يذكر أن عملية الاقتراع تتم على مرشح وحيد لمنصب النقيب هو الدكتور أشرف ذكى، و14 مرشحا لعضوية المجلس لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامى مغاورى، إيهاب فهمى، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيونى، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبرى، سامى نوار، سميحة عبد الهادى، مصطفى حجاج، كريم البسطى، هانى عبد الهادى، وإبراهيم غنام.
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