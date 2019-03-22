بدء التسجيل في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأ منذ قليل التسجيل في الجمعية العمومية، لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، التي يتم الإعلان فيها عن نقيب جديد و6 أعضاء.

وتقام الانتخابات، اليوم، في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بمقر نادي النقابة النهري بشارع البحر الأعظم.

وحصل الدكتور أشرف زكي على مقعد النقيب بالتزكية، نظرا لعدم وجود مرشحين منافسين له.

ويتنافس على عضوية المجلس 14 مرشحا لاختيار 6 من بينهم، وهم الفنانين سامي مغاورى، وإيهاب فهمي، وعفاف رشاد، وأشرف طلبة، وسامح بسيوني، ونهال عنبر، ونجلاء شعير، ومحسن صبري، وسامي نوار، وسميحة عبد الهادي، ومصطفى حجاج، وكريم الباسطي، وهاني عبد الهادي، وإبراهيم غنام.