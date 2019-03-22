اسم جديد لمسلسل غادة عادل ورانيا يوسف في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تغير اسم مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل إلى "مملكة إبليس".

المسلسل، الذي يشارك في بطولته غادة عادل ورانيا يوسف، كان اسمه في البداية "ملايكة إبليس"، لكن مشيخة الأزهر اعترضت على الاسم، وطالب بتغييره.

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واضطر صناع العمل وقتها إلى تغيير اسم العمل إلى "وبينا ميعاد" كـ"اسم مؤقت"، لحين الاستقرار على اسم جديد.

وعلم "الخليج 365" أنه تم الاستقرار على اسم "مملكة إبليس" بدلا من "وبينا معياد".

"مملكة إبليس" يشاركه في بطولته أيضا أحمد داود وإيمان العاصي وصبري فواز، خالد أنور، كريم قاسم، وسلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.