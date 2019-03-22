محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تغير اسم مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل إلى "مملكة إبليس".
المسلسل، الذي يشارك في بطولته غادة عادل ورانيا يوسف، كان اسمه في البداية "ملايكة إبليس"، لكن مشيخة الأزهر اعترضت على الاسم، وطالب بتغييره.
واضطر صناع العمل وقتها إلى تغيير اسم العمل إلى "وبينا ميعاد" كـ"اسم مؤقت"، لحين الاستقرار على اسم جديد.
وعلم "الخليج 365" أنه تم الاستقرار على اسم "مملكة إبليس" بدلا من "وبينا معياد".
"مملكة إبليس" يشاركه في بطولته أيضا أحمد داود وإيمان العاصي وصبري فواز، خالد أنور، كريم قاسم، وسلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر اسم جديد لمسلسل غادة عادل ورانيا يوسف في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.