كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 11:59 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية مريم حسين،للمرة الأولى صورة لوالدتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، . وكتبت على الصورة معلقة: “أمي الي علمتني أعطي بدون ما أسأل وبدون مقابل. أمي اللي علمتني شو معنى التضحية. أمي اللي دعمتني وتقبلتني بشخصيتي الصعبة. أمي اللي علمتني إن لازم أتعب لأوصل”.



وأضافت: “أمي اللي علمتني إن الفلوس ماتسوي الشخصية. أمي اللي عايشة السلام الداخلي وعلى طوللأن المحبة اللي بقلبها كبيرة. أمي علمتني أن أساعد المحتاج بقدر المستطاع. أمي اللي علمتني سامح وحب أكثر”. وأضافت: “أمي اللي علمتني إن الفلوس ماتسوي الشخصية. أمي اللي عايشة السلام الداخلي وعلى طوللأن المحبة اللي بقلبها كبيرة. أمي علمتني أن أساعد المحتاج بقدر المستطاع. أمي اللي علمتني سامح وحب أكثر”. وتابعت: “أمي اللي علمتني معنى الأمومة اللي فيها أنا الحين. أمي اللي علمتني إن الجمال الطبيعي والداخلي هو الأهم. أمي اللي علمتني الابتسامة بوجه العدو صدقة Advertisements أمي اللي علمتني الصبر. أمي قدوتي وأتمنى إني أصير زيها، عالأقل النص”. وختمت: “أحبك ماما وخلاص عاد تراك طولتِ علينا بالسفر. أنا والأميرة محتاجينك انتم ايش تعلمتو من أمهاتكم؟”. وعلق الجمهور على مدى تشابههما من ناحية الشكل وحصلت الصورة على العديد من الاعجابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين تكشف لأول مرة عن وجه والدتها.. شاهدوا هل تشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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