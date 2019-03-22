جومانا مراد تحتفل بعيد الأم مع والدتها ولم تنشر صورة ابنها خوفاً من الحسد

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 11:59 صباحاً - احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد بعيد الأم بنشر صورة تجمعها مع والدتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت جومانا مراد تعليق قائلة: ” كل عام وأنتي بألف خير يا أمي.. الله يخليلي إياكي ويطول بعمرك ويديم عليكي صحتك يا حبيبتي كل عام وكل أمهات العالم بخير”.

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قالت جومانا مراد، إن هاجس الخوف من الامومة، والوسوسة، والتطرق لسماع وجهات النظر الخاصة بتأخير الحمل بعد زواجها، لم يتملكها يوما، لما تتضمنه الأمومة من مسئوليات وأعباء.

وأكدت ” جومانا” خلال حوار أجرته بفضائية دبى TV، أن شعور الأمومة رائع ويصعب وصفه خاصة بعدما رزقت مؤخرأ بطفلها محمد، لافتة إلى إنها بكت وسجدت للمولى عز وجل فور علمها بخبر حملها وأدت مناسك الحج برفقة زوجها وتكتمت على خبر سفرهم على أسرتها تجنبا لرفضهم خوفأ عليها من مشقة السفر..وأشارت إلى أنها تعمدت إظهار صورة لكف يدها هى وزوجها على مواقع التواصل الاجتماعى عقب الولادة دون الكشف عن ملامح مولودها “لخوفها الشديد من العين “ورغبتها ببعده عن الأضواء ومنحه مزيد من الخصوصية ، موضحة إنها قامت بعمل جلسة تصوير واحدة أثناء حملها تحت ضغط صديقاتها، لافتة إلى أن علاقتها بطفلها خاصة جدا بدأت مع حملها وحرصت على التحدث معه وهو فى بطنها ، واشترت مجموعة من القصص والكتب لتغذية عقله بمرحلة طفولته.

وأردفت أن لون عين رضيعها نفس لون عينيها ولكنه عنيد بعض الشئ وتتمنى أن يرث طيلة البال من زوجها الذى يتسم بالصبر والتوازن والهدور بالحكم على الأشياء مقارنة بعصبيتها بأحيان كثيرة.

يذكر أن الفنانة جومانا مراد انتهت من تصوير دورها في مسلسل “مدرسة الحب”، ويشاركها البطولة مصطفى قمر، أمير كرارة، خالد الصاوي، مراد يلدريم.