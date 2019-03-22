Mar 22, 2019
مؤثرة كانت كل معايدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالامس بمناسبة عيد الامهات سيما النجوم الذين خسروا والداتهم في وقت سابق وكذلك النجمات اللواتي اصبحن امهات حديثاً كونها التجربة الاولى لهن ويعشن الامومة للمرة الاولى. من بين هؤلاء الممثلة السورية كندة علوش التي عبرت عن سعادتها بذلك مع طفلتها “حياة” من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف حيث نشرت على حسابها الخاص على انستغرام صورة جمعتها مع طفلتها دون ان تكشف عن وجهها وكتبت تحتها I would give you all the love in the world ما معناه سأعطيك كل الحب في العالم
جميلة هي الامومة الاولى وهي خاصة جداً ولا يمكننا الا ان نتمنى ان تدوم سعادة كندة عمرو ويرزقا بمزيد من “حلاوة” هذه الحياة
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش الاكثر سعادة في عيد الام…شاهدوا الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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