كندة علوش الاكثر سعادة في عيد الام…شاهدوا الصورة

مؤثرة كانت كل معايدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بالامس بمناسبة عيد الامهات سيما النجوم الذين خسروا والداتهم في وقت سابق وكذلك النجمات اللواتي اصبحن امهات حديثاً كونها التجربة الاولى لهن ويعشن الامومة للمرة الاولى. من بين هؤلاء الممثلة السورية كندة علوش التي عبرت عن سعادتها بذلك مع طفلتها “حياة” من زوجها الممثل المصري عمرو يوسف حيث نشرت على حسابها الخاص على انستغرام صورة جمعتها مع طفلتها دون ان تكشف عن وجهها وكتبت تحتها I would give you all the love in the world ما معناه سأعطيك كل الحب في العالم

