نقابة الموسيقيين توقف شيرين عن الغناء مجدداً

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين أمس قراراً بإيقاف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق بالنقابة على خلفية ما نُسِبَ إليها من تصريحات خلال حفلها الأخير بالبحرين، وُضِعَ بزاوية الإساءة للدولة المصرية. علماً بأن قرار الإيقاف والمنع من الغناء يأتي بعد شهورٍ قليلة من قرارٍ مماثل صدر بحقها.

بيان

وعبّرت "شيرين" عن انزعاجها في بيانٍ صحافي مطوّل أشارت فيه إلى التعمد باتهامها بالإساءة لبلدها مصر. مشيرةً إلى أنها رفضت طلب الجمهور لأغنية "ماشربتش من نيلها" لسبق اتهامها في جنحة مباشرة أقامها دعاة الشهرة ناسبين إليها الإساءة إلى مصر، عندما قالت على سبيل الدعابة "اشرب مياه طبيعية أفضل حتى لا تصاب بالبلهارسيا". موضحة أن ما قالته هو عبارة قالها الفنان إسماعيل ياسين بفيلم "عفاريت عم عبده".

وأضافت شيرين "يجب عدم الالتفات للأقوال المكذوبة والمقطوعة من سياقها، حيث أصبح ذلك عادة يحرص عليها من يتربّص بمصر وبي". مشيرةً إلى أن التشكيك بحبها وولائها لمصر أمر مرفوض، لأنها لا تؤمن على نفسها وأهلها إلا في بلدها". كما أكدت على تقديرها الكامل للجهود المبذولة من حكومتها ورئيسها لدفع مصر إلى موقع الريادة لتحلّ المكان الذي تستحقه عربيًا ودولياً.

وطمأنت جمهورها بأنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، مشيرةً إى أنها كلفت محاميها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر، لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، بعدما عجزوا عن إيجاد الشهرة في مجالات عملهم.

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حبيب

وفي تصريحات صحافية، أكد حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب انها "كانت بتهزر"(تمزج) في حديثها مع الجمهور ولم تقصد أي اساءة لمصر.

تحقيق

هذا وحددت النقابة جلسة الأربعاء المقبل للتحقيق مع شيرين عبد الوهاب. علماً أن المحامي سمير صبري قدّم بلاغاً ضدها للنائب العام. وسط توقعات بإحالة البلاغ لجهات التحقيق خلال الساعات المقبلة، ومن ثم استدعاء شيرين عبد الوهاب للإدلاء بأقوالها.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المنع من الغناء يقتصر فقط على ارتباطاتها داخل مصر. وهي ليست مرتبطة في الوقت الحالي بأي حفلات داخلياً، فيما سيكون حفلها بالقرية العالمية بنهاية الأسبوع المقبل في موعده المحدد سلفاً.