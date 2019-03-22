علي ربيع بشكل مختلف في "فكرة بمليون جنيه"

كشف الفنان علي ربيع عن مشاركته في شهر رمضان المقبل، في مسلسل " فكرة بمليون جنيه".

وقال ربيع في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، عن العمل الدرامي الجديد: "أكثر شيء جذبني للاشتراك في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" هو أنه سيقدمني للجمهور بشكل مختلف تماما، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج وائل إحسان، وأحداثه تدور في إطار من الكوميديا، بشأن شاب يؤمن بفكرة ما ويرى ان بهذه الفكرة ستحل جميع المشاكل المستعصية التي يواجهها في حياته، وتتوالى الاحداث في هذا الاطار.

وأضاف ربيع قائلًا "الذي حمسني لهذا العمل أن فكرته جديدة ومختلفة تماما عن مسلسل "سك على اخواتك"، كما أن العمل يضم مجموعة من النجوم مثل الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنانة صابرين، والفنان طارق عبد العزيز، ووليد فواز وخالد كمال .

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وعن كواليس العمل، فأكد ربيع "إن كواليس العمل أكثر من رائعة وأردف، بين أسرة العمل روح مختلفة ورائعة فجميعنا نحب العمل معا، وبيننا صداقة وود وألفة وهذا بالتأكيد سينعكس بالإيجاب على العمل".

وحكى ربيع عن لقبه بـ "أفضل ممثل مسرحي في الجامعات" في بداية مشواره، قائلا: "أنا تخرجت في كلية التجارة، وكنت وقتها أشارك في مسرح الجامعة منذ العام الأول لي، وبعدها شاركت في العديد من الأعمال المسرحية عبر الجامعات المختلفة، حتى لقبت بـ "أفضل ممثل مسرحي في الجامعات"، وبعدها اشتركت في العديد من الأعمال المسرحية الأخرى عبر مركز الأبداع في دار الأوبرا المصرية مع الأستاذ خالد جلال، وهذا الذي أهلني للاشتراك في "تياترو مصر" عندما شاهدني الفنان أشرف عبد الباقي، واختارني للانضمام لفريق هذا المسرح".

وأكد ربيع بشأن انتقاد تجربة "مسرح مصر"، أن تجربة "تياترو ومسرح مصر" تجربة مسرح حقيقية ولكنها قدمت بشكل جديد مختلف لكي نواكب روح العصر والإيقاع السريع، وتختلف عن المسرح العادي في انها تعرض اسبوعيا على التلفزيون، بعكس المسرحيات الأخرى التي تظل لسنوات عديدة حتى يتم عرضها على التلفزيون في الأعياد فقط، وبالفعل تجربة "تياترو مصر" أنعشت المسرح من جديد، وجعلت كثير من النجوم يقبلون على العمل في المسرح مرة أخرى.

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وأعلن ربيع إن الارتجال الذي يأتيه على المسرح يأتي بالصدفة ولم يحضر له مسبقاً وكذلك معظم الإيفيهات التي قدمها، مؤكدًا أنه لم يتوقع حجم النجاح الذي وصل له في فترة قصيرة وقال: "اجتهدت كثيراً وبذلت مجهود ضخم حتى وصلت لما أنا عليه الان ولكن لم أتوقع حجم النجاح الذي حققته في وقت قصير.

وقال عن المثل الأعلى له، "هناك العديد من الفنانين الكوميديين الذي أعشقهم، فالفنان أشرف عبد الباقي هو مثلي الأعلى دائما، وأدين له بالفضل كثيرا في مشواري الفني، ومن قبل انضمامي لـ "تياترو مصر" كنت أضعه مثل أعلى لي في الكوميديا، وكذلك الفنان والزعيم عادل إمام، ومن الماضي إسماعيل يس، وشكوكو".

وتابع ربيع حديثه، حول امكانية تقديمه عمل بعيداً عن الكوميديا أكد قائلا: "لا تماما لا أرى نفسي إلا في الكوميديا فقط، أحب الكوميديا وعاشق لها، وأتخيل أنني لو قدمت عمل غير كوميدي سيكون "دمي ثقيل".

وقال بشأن ازمته مع أسرة عبد الحليم حافظ بسبب تقليده له، "تقليدي للفنان الكبير عبد الحليم حافظ أو غيره من الفنانين لا يعني انني أسخر منهم أو أقلل من شأنهم، بل أنا أقلدهم لأنهم مؤثرين في الجمهور، ولهم تاريخ من الأعمال الناجحة، والفنان عبد الحليم حافظ تقليدي له لأنني أحبه على المستوى الشخصي، وفوجئت بعد ذلك بأن عائلته غضبت من هذا الأمر، وقمت بالاعتذار لهم وأنتهى الأمر".

واخيرا عن الجديد الذي سيقدمه قال "حاليا اركز في المسلسل وتصويره من أجل الألحاق بالموسم الرمضاني وسأعلن على خطواتي المقبلة بعد الانتهاء منه".

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