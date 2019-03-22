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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جاك فلاهى يرسم التاتوه على صدره وذراعه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم العالمى جاك فلاهى مجموعة عدداً من الصور على حسابه بـ"إنستجرام"، أثناء رسمه "التاتو" على صدره ويده اليمنى، وعلق عليها قائلا، "شكرًا جزيلاً على الحبر الجديد"، فى رسالة شكر إلى رسام التاتو.
جاك فالاهى هو ممثل أمريكى الأصل من مواليد 20 فبراير 1989، واشتهر عام 2014 ببطولة مسلسل الدراما القانونية لهيئة الإذاعة الأمريكية " How to Get Away with Murder" بدور كونور والش.
جاك فلاهى
رسم التاتو
فلاهى يرسم تاتو
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