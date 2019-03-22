شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى تكشف كواليس انضمامها إلى مسلسل "زلزال" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة منى عبد الغنى عن سعادتها بانضمامها لفريق عمل مسلسل "زلزال" الذى يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى المقبل، وتراهن عليه منى بقوة خلال مشوارها الفنى ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها الأيام القليلة المقبلة.

وقالت "منى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بالتعاون لأول مرة مع مخرج متميز مثل إبراهيم فخر حققت أعماله السابقة نجاحا كبيرا ومؤلف يتميز بأفكاره المختلفة مشيرة أن بطل العمل محمد رمضان فنان موهوب وذكى فى اختياراته كذلك باقى فريق العمل بالإضافة إلى شركة إنتاج كبيرة بحجم سينرجى تتعاون معها للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "فوق السحاب" الذى عرض بموسم رمضان الماضى، حيث جسدت دور شقيقة البطل هانى سلامة .

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وتجسد منى ضمن أحداث العمل شخصية زوجة ماجد المصرى، الذى يعد من أثرياء منطقة "العياط"، ولديهم ابنتهم الشابة الطالبة الجامعية ذات الـ 23 عاما، والتى تجسدها الفنانة هنادى مهنى .

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.