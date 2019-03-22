صورة| تارا عماد تكشف عن شخصيتها في "الفيل الازرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة تارا عماد عن شخصيتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "تارا" صورة لها من الفيلم وكتبت: "عينيها مش بترمش.. شخصية سايكوباتية! مش قادرة أوصفلكم قد ايه متحمسة إنكم تتعرفوا على ميرميد". فيلم "الفيلم الأزرق2"، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، أسما شريف منير، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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