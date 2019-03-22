احتفالا بذكرى ميلاده.. جوجل يتيح لك العزف مع "يوهان سيباستيان" بفيديو تفاعلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

يحتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم، بيوهان سيباستيان باخ، الذي ولد في 21 مارس 1685.

ونشر جوجل فيديو تفاعلي، بدأ بالتعريف بيوهان، قال فيه: "مرحبا، اسمي يوهان سيباستيان باخ، أحد أشهر المؤلفين الموسيقيين في القرن الـ18، وقد اشتهرت بألحاني الساحرة".

وأضاف: "لنبدأ بنغمة بسيطة، فلنضف معا بعض النوت لتأليف اللحن، تتحد هذه النوت الموسيقية معا لتشكل نغمات تطرب لها الأذن، وبعد إضافة سطرين آخرين، سنحصل الآن على لحن جميل من 4 أجزاء".

Advertisements

ويظهر بعد ذلك نوتة موسيقية يمكنك الإضافة عليها لاستكمال اللحن، مع وجود "زر" لضبط تناغم الألحان، ويعزفها يوهان.

ويعد يوهان أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي، وبدأ دراسته للموسيقى عن أبيه يوهان أمبروزيس "عازف كمان"، وأكمل بعد وفاة والده دراسة العزف مع أخيه الأكبر يوهان كريستوف.

وألف يوهان في جميع أنواع الصيغ الموسيقية ما عد الأوبرا، ومن أشهر أعماله التوكاتا والفوجا.

وقبل وفاته بفترة أصيب العمى، ورحل يوهان في 28 يوليو 1750، بسكتة قلبية.



