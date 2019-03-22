بالفيديو| قبل الإساءة لمصر.. أبرز أزمات شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تواجه الفنانة شيرين عبدالوهاب تهمة الإساءة لمصر؛ بعد أن أوقفتها نقابة المهن الموسيقية عن العمل وحولتها للتحقيق.

قبل الأزمة الأخيرة، وضعت شيرين عبدالوهاب نفسها في عدة أزمات، وبعد أن تهدأ الأمور، تخرج لتؤكد أن ما صدر عنها بسبب طيبة قلبها وأن ما في قلبها على لسانها دون تفكير، وأنها ستتوقف عن إصدار مثل هذه التصريحات، لكن تعود في كل مرة بأزمة أكبر، تهدد مستقبلها الغنائي.

ولشيرين أزمات أخرى مع بعض شركات الإنتاج التي تعاملت معها.

ونرصد في الفيديوجراف التالي، بعض الأزمات التي أوقعت شيرين نفسها فيها.