جاكلين وروميو لحود وجورج شلهوب ونزار فرنسيس يكرمون من نقابة الفنانين المحترفين في ظل دعوات...

ميرنا وليد - بيروت - بين الغناء والتلحين والتمثيل والكتابة والإخراج لمعت أسماؤهم، فشهدت السنوات على نجاحاتهم وكذلك نحن، رافقونا في كل أيامنا، رغم أننا لم نكن نعرف كيف كانت تمر عليهم الأيام، لكننا كنا نراهم حاضرين دائماً لتقديم أفضل ما لديهم في سبيل خدمة الفن والمجتمع.

تقديراً لعطاءاتهم الكبيرة، كرم مجلس نقابة الفنانين المحترفين، مجموعة من أعضاء النقابة على مختلف مجالاتهم الفنية، وذلك في حفل أقيم على مسرح "إيفوار" في حرج تابت.

قدمت الحفل الزميلة والممثلة ديانا إبراهيم، والتي أشارت إلى أن المكرّمين الممثل والكاتب والمخرج سامي خياط والممثلة إلفيرا يونس تغيبا عن الحضور لأسباب صحية، وسيتم تكريمهما في منزليهما في وقت لاحق، وذلك بناء على طلبهما، أما الصحافي والكاتب والناقد الفني عبد الغني طليس، الذي كان حاضراً في حفل الغداء الذي أقيم قبل حفل التكريم بساعات قليلة، تغيّب عن إستلام الدرع التكريمي بسبب عارض صحي صغير، وسيتم تكريمه في وقت لاحق.

النقيب جهاد الأطرش قال في كلمته :"هذا التكريم يعني أن النقابة تكرّم كبيرات وقديرات وكباراً وقديرين في هذه النقابة، هنّ وهم وأعطوا الكثير لهذا الوطن، أعطوا الكثير من الإبداع ومن الفن الراقي".

وسلم الدروع التكريمية للمكرمين، نقيب الفنانين المحترفين جهاد الأطرش وأمينة سر النقابة شادية زيتون دوغان، أما المكرمون فهم :

مصممة الكوريغرافيا جورجيت جبارة قالت لموقع "الفن" :"بما أنني من مؤسسي هذه النقابة فهذا بحد ذاته تكريم لي، فكأني أكرم نفسي، وحفل تكريم اليوم هو أمر كبير جداً، فنحن اليوم هنا وغداً سنرحل".

وأضافت :"أتشارك الدرع التكريم مع كل الذين أعطوني في حياتهم من وقتهم وفنهم وطاقتهم، والذين كانوا جزءاً من عملي، ومما قدمته في الفن".

الفنانة سامية كنعان قالت في حديثها إلى موقع "الفن" :"هذا التكريم يعني لي الكثير لأنه من النقابة، وهم لديهم مهمة يقومون بها وأنا أتمنى لهم التوفيق، الفن هو رسالة فرح، وأشكر النقابة على هذا التكريم، وأهديه إلى الفنانين الذين يقدمون الفرح للناس ويستأهلونه، وأتمنى لهم التوفيق".

الفنانة جاكلين قالت لموقع "الفن" :"أشكر النقابة على تكريمها، وأنا سعيدة جداً بهذا التكريم، وأعتبره موازياً لتكريم رسمي من الدولة اللبنانية، وأهديه إلى إبني رضوان، وأتمنى أن يسود الوفاق بين جميع أعضاء النقابة".

الكاتبة رينيه فرنكوديس قالت :"هناك أشخاص يعملون في التعاسة، وهناك أشخاص يعملون في الأفراح، الفنانون خلقوا للفرح، وهم يقدمون الفرح للناس ويحبونهم، وكل بلد فيه فنانون، يكون سعيداً، ولبنان هو هكذا".

الممثلة ندى البابا قالت :"قلبي يدق كثيراً، لا أعرف كيف أشكركم، ولا كيف أعبر عن حبي لكم ولفنكم، أنتم الزملاء الذين تضحون أكثر مما تلاقون بالمقابل، ولكن هذه هي رسالتنا، ولا نستطيع أن نغيرها".

أمين المجمع العربي للموسيقى الدكتور كفاح فاخوري قال :"أشكركم على هذه اللفتة الكريمة من النقابة، أتمنى من الله أن يطيل بأعماركم".

الكاتب والملحن المخرج روميو لحود قال :"أنتم أخوتي، أشكر النقابة التي كان لي الشرف بأني كنت من ضمن مؤسيسها، وكل الموجودين هنا يستحقون كل دروع التكريم".

الشاعر الدكتور عبد الحافظ شمص قال :"الكلام يبقى قليلاً بالنسبة لنشاط هذه النقابة الكريمة التي نحبها ونقدرها، منذ التأسيس ولغاية اليوم، وشكراً للنقابة على تكريم مجموعة من الشخصيات الفنية والإدارية".

الممثل محمد المولى قال :"شكراً للنقيب جهاد الأطرش وأعضاء مجلس النقابة، ومؤسسي النقابة الذين لازالوا على قيد الحياة، والمؤسسين الراحلين، أشكر الوزيرة ليلى الصلح حمادة والفنان راغب علامة اللذين قربا وجهات النظر، بعد الأمور التي حصلت في الفترة الأخيرة، لتبقى النقابة نقابة واحدة، وأشكر الأستاذ إحسان صادق".

الفنان جوزيف عازار قال لموقع "الفن" :"هذا تقدير لمسيرتي الفنية الطويلة، وإذا كُرّم المرء وجب عليه الشكر، وهذا ما يقتضيه الأدب، وأهدي هذا التكريم لأولادي".

الفنان نقولا طرابلسي، صاحب إستوديو، قال :"أنا عادة أسجل أصوات الناس، فحين أريد أن أتكلم لا أعد أدري ماذا أقول، أشكر مجلس النقابة على هذا التكريم".

الممثل والمخرج سمير أبو سعيد قال :"حقيقة أني تفاجأت بتكريمي، وأتمنى أن تسري هذه المفاجأة على المختصين بالدولة والوزراء أن يكرموا الفنانين".

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مدير إذاعة لبنان الأسبق الكاتب فؤاد حمدان قال :"هذه مفاجأة أعتز بها، وستبقى في ذاكرتي ما دمت حياً، كنت اتمنى أن أكون فناناً مثلكم، ولكن كان لي الشرف بأن أكون في خدمة الفن في إذاعة لبنان، تعلمون أن الفن عابر للطوائف في لبنان، وأنا أتمنى عليكم جميعاً في هذه النقابة، أن تكونوا عابرين للمذاهب والطوائف، وتعملوا من أجل النقابة، ومن أجل رفعة الفنان في لبنان".

الفنان سمير حنا قال لموقع "الفن" :"أنا متفائل بلبنان وبالنقابة، وأهدي تكريمي هذا إلى الفنان الياس الرحباني، وإلى الأستاذ إيلي شويري والملحن الراحل فيصل المصري الذين كانت لهم بصمتهم في مسيرتي الفنية".

الكاتب والمخرج جورج خاطر قال :"الحمد لله أن النقابة تكرم الفنانين في حياتهم، شكراً على هذه المبادرة القيمة والغنية بقيمتها المعنوية، وأنا أعتز بها، أقدم هذا التكريم إلى النقابة، ومؤسس النقابة، النقابة المؤسسة الأم التي تحتضن أبناءها من دون تمييز، أقدم هذا الدرع ليحمي المؤسسة من كل ضرر، وأسال النقابة والنقيب المؤسس أن يغفرا لي ولكل من أخطأ وأساء إليها عن غير قصد، كما أسال النقابة أن تدعو جميع أبنائها إلى المسامحة والمصالحة والمغفرة، وأن يُقدم الإعتذار إلى النقابة وحسب دون سواها، ولتكن المسامحة من النقابة كما تسامح الأم أبناءها وتجمعهم بمحبة من أجل تماسكهم في نقابة موحدة، أقدم هذا الدرع إلى الذي علمني أن أحب الناس، وأتعامل معهم بمحبة وأخدمهم وأكون لهم الإنسان المثال، الذي يوفق ويصالح ويسامح، إلى إحسان صادق".

وهنا كانت مداخلة لأمينة سر نقابة الفنانين المحترفين شادية زيتون دوغان التي أشارت إلى أن النقابة كانت قد كرمت النقيب إحسان صادق في وقت سابق، وقالت :"كلكم تعرفون أنه قبل هذا الحفل التكريمي، وبالسنوات الأخيرة، كرمت النقابة الأستاذ الكبير إحسان صادق بتكريم كبير، فلا تتفاجأوا بأنه غير مُكرم اليوم، لأن تكريمه كان مميزاً".

الفنان نديم برباري قال :"جميل هو الوفاء للزملاء وللنقابة وللناس الذين أمسكوا بيدي في بداية مسيرتي الفنية، والحمد لله أن الفن في لبنان بألف خير، طالما أن هناك وجوهاً مثلكم معطاءة ومحبة وتعطي من كل قلبها، وأشكر النقابة على جمعنا دائماً، وهذه المؤسسة يجب أن تبقى متماسكة".

الفنان عفيف شيا قال :"تحية للمكرَّمين ونحن نكبر بكم، ووجودكم هو تكريم ثانٍ، بعد الزملاء الذين تحدثوا في جو من الألفة والمحبة، أتمنى أن يكون هذا اليوم مباركاً، وإنطلاقة لمصلحة النقابة والفنان في لبنان".

الملحن خالد عرنوس قال :"كنت أتمنى لو كنت أتسلم الدرع التكريمي في ظرف غير الذي نمر به، أتمنى أن نجتمع وأن نعود يداً واحدة، وهذا التكريم يعني لي الكثير، ولكني سأتركه في النقابة، وسأستلمه بعد أن تنتظم الأمور".

مدير إذاعة لبنان الأسبق الممثل محمد إبراهيم قال :"هذا التكريم أهم من أي تكريم رسمي يصدر عن الدولة، هذا هو التكريم الذي بيقى إلى الأبد، ويبقى ذا معنى".

وأضاف :"هل من أحد يستطيع أن ينكر فضل إحسان صادق على نقابة الفنانين؟ وبالمقابل هل من أحد يستطيع أن يقول إن هناك أعضاء يعملون في نقابة الفنانين وهمهم هو غير النقابة؟ لا يجب أن نشكك ببعضنا وأن يكون هناك فريقان، أتركوا الأمور فهي تهدأ لوحدها ويعود كل الحق إلى نصابه، نحن في عائلة، فلا تفرقوا بين العائلة".

الشاعر محمد ماضي قال :"أنا سعيد جداً لأني إلتقيت بأصدقاء بعد فترة طويلة، أشكر نقابتنا الممثلة بالأستاذ جهاد الأطرش والسيدة شادية زيتون دوغان".

الشاعر نزار فرنسيس قال :"أشعر بأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستأهلون التكريم قبل تكريمي، ولكن وقوفي إلى جانب هؤلاء الكبار يشرفني أكثر، النقابة هي منزلنا جميعاً، آمل أن نصل إلى مرحلة تكون فيها هذه النقابة فاعلة ومتحدة وكاملة، وتكون لها فعالية تجعلنا نُكرَّم على المستوى الرسمي، هكذا تكون النقابة الحقيقية التي نفتخر بها وبإنتمائنا إليها".

الممثل جورج شلهوب قال :"على أمل أن ترتقي النقابة والفن في لبنان إلى مستويات أعلى وأفضل، ونكون السباقين في العالم العربي، وحتى في العالم، أشكر مجلس النقابة ورئيس النقابة النقيب جهاد الأطرش على هذا التكريم".

المخرج المسرحي جورج زكا :"أشكركم جميعاً، حين سأقابل ربي وأقدم له الوزنات، سأقول له إني إبن أخوية فرسان العذراء منذ 60 عاماً، وإبن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، أشكر كل أعضاء المجلس النقابي، والأستاذ إحسان صادق والنقيب جهاد الأطرش، وشكر خاص للسيدة شادية زيتون دوغان".

الفنان عبدو منذر قال :"حين قالوا لي إنهم سيكرموني، قلت لهم إني لازلت صغيراً، فعادوا وقالوا لي إنهم يكرمون الكبار والصغار، نحن فنانون وعملنا هو أن نقدم موسيقى وفناً للمجتمع، وليس أن نتلهى بأمور أخرى، أتمنى عليكم أن نستعملها لصالح المجتمع، أتمنى أن نستعمل الوزنات والنعم التي وهبنا إياها الله، لصالح المجتمع، أشكر الأستاذ جهاد والسيدة شادية وكل أعضاء مجلس النقابة".

الفنان جوزيف أبو دامس عاد وحضر بعد أن كان إعتذر عن الحضور بسبب وعكة صحية، ولكنه لم يتسلم درع التكريم لأنه بقي في النقابة.

الممثلة مها الغلبوني، إبنة الممثلة إلفيرا يونس، كانت لها مداخلة نيابة عن والدتها قالت فيها :"ربتنا أمي على الوفاء، لكنها لم تقل لنا إننا لن نجد الكثير من الأشخاص الذين تربوا مثلنا، أمي لم تحضر الليلة، ليس لأنها لا ترغب بأن تكون معكم"، وأشارت مها إلى أن إلفيرا هي واحدة من مؤسسي النقابة، وعملت في المجلس النقابي لمدة 22 عاماً، وقدمت خدمات مجانية لكل الفنانين الذين أرادوا الإنضمام إلى النقابة أو العمل في المجال الفني، وقالت :"أمي لم تطلب في حياتها مساعدة من أحد، وهي ليست بحاجة إلى ذلك، أمي لديها أولاد، وإن شاء الله، لن تحتاج إلى مساعدة من أحد، وحين عُرضت عليها المساعدة رفضتها، لأنها لا تحتاجها، كان كل هدفها أن تعطي في المجال الفني، وأعتقد أنها قامت بالواجب".

وبعدها أوضح النقيب جهاد الأطرش أنه كان إتصل بالممثلة إلفيرا يونس بعد علمه بمرضها، وعرض عليها تقديم المساعدة، ولكنها رفضتها.

إشارة إلى أن نقابة الفنانين المحترفين كانت كرمت منذ أيام الممثلين عبد الله حمصي "أسعد"، هند طاهر وأنطوان كرباج في منازلهم.

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