موجز "الفن": شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة وعابد فهد متهم بجريمة قتل وإبنة إليسا تعايدها بعيد الأم

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية بلاغ ضدّ شيرين عبد الوهاب بتهمة التطاول مجدداً على بلدها مصر إبنة إليسا لأول مرة في عيد الأم! خاص "الفن"- عابد فهد وفادي أبو سمرا متهمان بجريمة قتل خاص الفن- ماغي بو غصن وأحمد فهمي في عين المريسة من أجل "بروفا" ممثلة مصرية تهاجم عمرو دياب ودينا الشربيني "مش مصدقاكو" إلقاء القبض على سائق تحرّش بممثلة عالمية المزيد المزيد

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