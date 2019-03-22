ميرنا وليد - بيروت - بمقابلة خاصة أجراها موقع "الفن" مع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، كشفت عن حقيقة حذفها لصورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبشرة السمراء. ولفتت بو غصن في هذه المقابلة عن سبب متابعتها الدائمة لتعليقات المتابعين.
كما تحدّثنا عن مسلسلها المقبل الذي سيجمعها بالممثل أحمد فهمي، لافتة إلى أنها ستبتعد عن الكوميديا في هذا العمل، وكذلك تناولنا موضوع علاقتها بأولادها، وشدّدت بو غصن على أنها تخاف كثيراً عليهم.
شاهدوا في الفيديو اللقاء الذي أجريناه مع الممثلة ماغي بو غصن.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-ماغي بو غصن: "منعت أولادي من الانترنت وهذا ما يدفعني إلى قراءة تعليقات المتابعين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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