خاص بالفيديو-ماغي بو غصن: "منعت أولادي من الانترنت وهذا ما يدفعني إلى قراءة تعليقات المتابعين"

ميرنا وليد - بيروت - بمقابلة خاصة أجراها موقع "الفن" مع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، كشفت عن حقيقة حذفها لصورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبشرة السمراء. ولفتت بو غصن في هذه المقابلة عن سبب متابعتها الدائمة لتعليقات المتابعين.

كما تحدّثنا عن مسلسلها المقبل الذي سيجمعها بالممثل أحمد فهمي، لافتة إلى أنها ستبتعد عن الكوميديا في هذا العمل، وكذلك تناولنا موضوع علاقتها بأولادها، وشدّدت بو غصن على أنها تخاف كثيراً عليهم.

شاهدوا في الفيديو اللقاء الذي أجريناه مع الممثلة ماغي بو غصن.