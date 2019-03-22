شاهدوا ويل سميث: لم أشرب الكحول منذ 10 سنوات والجن الأزرق أرعبه

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 09:55 صباحاً - كشف الممثل العالمي ويل سميث عن مشاركته في سباق 13 ميل للماراثون المقام في كوبا، حيث صرّح: “أنا أشعر بالقلق من أجل القيام بهذا الإنجاز الرياضي، أعتقد من بين قائمة أعمالي، هذا هو أكثر مايهمني”،بعد امتناعه عن شرب الكحول والإدمان على المخدرات.



وأمضى سميث الثلاثة أسابيع الماضية في الإعداد لهذا الحدث الرياضي، من خلال التدريبات الصعبة والكشف عن صحته لدى الأطباء، وأضاف: “لم أشرب الكحول منذ فترة طويلة، لهذا انا الآن في هذه المكانة من النجومية، لا أشعر بتقدمي في السن صحتي جيدة، وأتقبل نقاط الضعف لديّ، لذلك أتمتع بمساحة حرة”.

ويشار إلى أن ويل سميث شارك في ماراثون مارابانا الشعبي، والذي يقام سنوياً في نفس التوقيت، احتفالاً بذكرى تأسيس هافانا في كوبا، وذلك بعد مشاعر القلق التي انتابته عقب العرض الأول لفيلمه “Aladdin”، الذي قام فيه بأداء دور الجني الأزرق، حين قال: “إن تجسيد أدوار أيقونية هو شيء مرعب للغاية، وتجسيد دور الجني الأزرق بعد روبن ويليامز كان بمثابة رعب بالنسبة إلي”.