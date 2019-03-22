فيفي عبده في صورة نادرة مع والدتها وتدعو لها بالرحمة

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 09:55 صباحاً - نشرت الراقصة فيفي عبده صورة جديدة لها في فترة صباها الى جانب والدتها الراحلة، لتحتفل بمناسبة عيد الأم وتدعو لها بالرحمة.

وعلقت فيفي عبدو على الصورة قائلة: “عيد أم سعيد عليكي يا أمي.. الله يرحمك”.

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية ألمت بها كثيرًا الفترة الماضية، حيث طمأنت جمهورها قائلة:”الحمد لله رب العالمين، أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية وعاوزة أشكركم جدًا كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلي على حبكم واهتمامكم ليا، وأنا آسفة لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللي جتلي، بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا”.