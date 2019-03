خاص-عطور لنجوم قبلها تبخّرت، فهل ينجح عطر نجوى كرم؟

لا شك في انه عام الدلال في حياة شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم ، فبعد عودتها الى شركة روتانا في احتفالية ضخمة تحت عنوان “نجوى عادت ونقطة عالسطر” تعبيراً عن سعادتهم بانضمانها من جديد الى الشركة التي يقال انها تأسست بداية لاجل احتوائها والانتاج لها، تكّرم محطة mbc اليوم نجمة “أرابز غوت تالنت” من خلال اصدار عطر خاص بها تعلن عنه قريباً وقد تم تصوير اعلان العطر مؤخراً واصبح جاهزاً للتسويق ربما فور انتهاء هذا الموسم من البرنامج الذي يقال انه الاخير.

ولكن هذه ليست التجربة الاولى لمحطة mbc لناحية اطلاق العطر تيمناً بنجم ما او برنامج معين، فقد تم سابقاً اطلاق عطر “ذا فويس” الذي كانت سفيرته ووجهه الاعلاني الفائزة بالبرنامج نداء شرارة للنساء والرجال من شركة ترويكا براذرز المصنعة للعطر لكن سرعان ما “تبخّر” العطر ولم يحقق نسبة مبيعات عالية تذكر. كذلك انتجت mbc عطراً لنجمتها التلفزيونية السابقة رزان مغربي حمل اسم “راز دو رزان” كذلك عام 2002، أطلق الإعلامي جورج قرداحي أول مجموعة من العطور، تختصر أول حرفين من اسمه ” G K”. يومها، حظيت تلك المجموعة بإعجاب الناس، نظراً للجماهيرية العريضة التي اكتسبها قرداحي بعد النجاح المدوّي الذي حققه برنامج “من سيربح المليون”

ولكن الامر ربما مختلف مع نجوى كرم اليوم كون لها شعبية كبيرة في جميع انحاء الدول العربية وهذا يضمن ربما شراء الاصدار الاول للعطر ولكن للأسف قد لا يضمن استمرارية بيعه ، فنفس الامر حصل مع النجمة اليسا مع عطرها elle d’elissa والنجم راغب علامة مع عطرَيه grand amour و notes d’amour والنجمة مريام فارس وعطرها “أنا والشوق”

فحتى لو لم يكن الهدف تجارياً وراء اطلاق هذه العطور انما للأسف لم يحقق اي عطر منها استمرارية ملحوظة او نسبة مبيعات مرتفعة، ويمكن وضع ذلك في خانة الحظ السيء كون الجمهور لم تعجبه المجموعات ويكون قد اشتراها بداية بدافع الاعجاب او الفضول انما لاحقاً فضّل عطوراً اخرى عليها سيما وان سعرها ليس بمتناول الجميع ابداً ويصل احياناً الى سعر اهم ماركات العطور العالمية. وهذا ليس بالامر الكارثي فنجوم ومشاهير عالميين اصدروا عطوراً خاصة بهم ايضاً لكنها في بعض الاحيان لم تحقق الشهرة المطلوبة من بينها عطر فيكتوريا وديفيد بيكهام Intimately Yours Women، وعطر بريتنى سبيرز Island Fantasy ، وعطر ماريا كاري Lollipop Bling، وعطر ناعومي كامبل Cat Deluxe، وعطر هالي بيري Pure Orchid، وعطر جينيفر لوبيز Blue Glow، وعطر ليدي غاغا Eau De Gaga، وعطر شاكيرا “S”، وعطر سارة جسيكا Covet، وعطر جينيفر أنستون Near Dusk Jennifer Aniston، وعطر مادونا “Truth or Dare” وعطر فرقة البوب ستيبس “Guilty Pleasure”.