تعرف على النجوم المشاركين بفعاليات Woodstock 50 festival.. أبرزهم مايلي وجانيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان "Woodstock 50 festival" عن قائمة النجوم المشاركين بالفعاليات التى ستسمر ثلاثة أيام، وهى 16 و17 و18 أغسطس في واتكينز جلين، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الأول الجمعة 16 أغسطس اليوم الأول الجمعة 16 أغسطس يشارك عدد كبير من النجوم العالميين بفعاليات اليوم الأول للمهرجان ومن أبرزهم مايلي سايروس وآيكون وفلورا كاش وبرانسيس نوكيا وماجي روجير وجون فوجرتي وميلاني.

مايلي سايروس اليوم الثاني السبت 17 أغسطس بينما يشارك في فعاليات اليوم الثاني الكثير من النجوم، ومن أهمهم نجم الراب CHANCE وفريقGreta Van Fleet وFlora Cash، وIAMDDB، وغيرهم .

نجم الراب chance اليوم الثالث الأحد 18 أغسطس يشارك بالفعاليات مجموعة كبيرة من نجوم الغناء من أبرزهم جاي زد وجانيل مونيه وإيماجين دراجونز وهالزي وBOYGENIUS وشيري جلازير وفرقة الروك الشهيرة بوسي ريوت وغيرهم.

النجمة هالزى

جانيل مونيه

جاى زد

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