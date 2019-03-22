فيديو| بنات رانيا يوسف يقتحمن التصوير لتقديم هدايا عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

طرحت الفنانة رانيا يوسف، الحلقة التاسعة من برنامجها "More about Rania"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، وعبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد لكم أبرز ما جاء في الحلقة التاسعة من برنامج رانيا يوسف:

- قالت رانيا، إنها تحضر مسلسل "ملكة إبليس" موضحة أنها مع مجموعة من الفنانين العباقرة منهم إيمان العاصي وغادة عادل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج احمد خالد موسي.

- أول مرة أعمل مع غادة عادل في مسلسل واحد، تم ترشيحنا في أكثر من عمل ولكن هذه المرة الأولى التي نعمل فيها سويًا.

وخلال الحلقة اقتحمت ياسمين ونانسي ابنتا رانيا التصوير لتقديم هدايا عيد الأم لها.

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وقالت نانسي، إن أجمل هدية أتت بها لوالدتها هي نفسها.

- أما ياسمين أوضحت أن والدتها تحب الورد والعطور.

- نانسي قالت إنها تتمني أن تصبح ممثلة مثل والدتها، بينما رفضت نانسي العمل في المجال.

- وقالت نانسي إن أكثر شيء تكرهه في والدتها انشغالها الدائم وسفرها لفترات طويلة بسبب العمل.