شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسى تختتم مهرجان الشباب العربى فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الجزائرية سعاد ماسى لوضع بصمتها الغنائية فى ختام ليالي مهرجان الشباب العربي، فى الكويت، وذلك فى تمام الثامنة مساء الثلاثاء 9 أبريل. وتسدل ماسى الستار على فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان الذى يهدف لإنعاش المشهد الثقافى والموسيقى الدولى فى الكويت، واحتضن هذا العام توليفة غنائية عربية متنوعة المذاقات منها فرقة مسار إجباري من مصر، والكويتي عبد العزيز لويس والكويتى حسن العطار، ضمن سلسلة حفلات جماهيرية مفتوحة، على مسرح حديقة الشهيد فى قلب الكويت. وتعد سعاد ماسى من أقدم مطربات المزيكا البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 14 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، واختتمت سلسلة ألبوماتها الأربع بـ"أوه حرية"، واختتم رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعاد ماسى تختتم مهرجان الشباب العربى فى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.