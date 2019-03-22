شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسار إجبارى تغنى فى الأردن.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى الأردن، وذلك على مسرح "بورتيكو رستو" فى العاصمة عمان، فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، وتعيدها إلى جمهورها الأردنى بعد قرابة شهر عن آخر حفلاتها فى عمان.

وتحتفل مسار إجبارى مع جمهورها الأردنى بألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

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