شكرا لقرائتكم خبر عن نينا بردوف تستعرض جمالها على كلمات شون مينديز فى Particular Taste (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية نينا دوبريف فى فيديو كليب باسم Particular Taste، وهى تستعرض مهارتها فى الرقص، والأغنية للمطرب العالمى شون مينديز، والرقصة من تصميم كايل هاناجامى.

ومن جانبه وصف مصفف الرقصات الشهير كايل هاناجامى، أن الفنانة نينا دوبريف فاجأته بمهارتها وموهبتها فى الرقص، بجانب مجموعة من الراقصين الذكور، وقال: "تمكنت نينيا من إظهار جانب جديد المواهب لديها"

جدير بالذكر أن نينا دوبريف هى ممثلة كندية من أصل بلغارى، ولدت لأم كندية ووالد بلغارى، وظـهرت فى العديد من المسلسلات والأفلام و تتقن نينا أيضًا الغناء بشكل ممتاز، حيث غنت فى فرقة للروك بالإضافة إلى موهبتها فى الرقص، وكانت لاعبة جمباز ممتازة إلى درجة أنها مثلت كندا عدة مرات فى الجمباز الجمالى؟