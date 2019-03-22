شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تونى جا وسكوت أدكنز يتشاركان فيلم الأكشن "Triple Threat" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لعشاق "الأكشن" الآن مشاهدة أقوى أفلام فنون الدفاع عن النفس لهذا العام، والذى يحمل اسم "Triple Threat" أو ( التهديد الثلاثى)، والذى يضم أكبر وأشهر لاعبى الفنون القتالية فى العالم.

فبعد أن تم عرضه للمرة الأولى فى الصين فى فبراير، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضى، العرض الأول للفيلم فى دور العرض على أراضيها، وتأتى بعدها ألمانيا يوم 22 من مارس الجارى خلال فعاليات Obscura Film Festival Hannover، وكذلك سنغافورة فى نفس اليوم ولكنه سيكون متاحا من خلال شبكة الإنترنت.

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وعرض موقع ShockYa مقطع فيديو من الفيلم الذى تم وصفه بالأكثر إثارة على مستوى العالم، يظهر فيه لاعب الفنون القتالية التايلندى الشهير وممثل فيلم "Ong-Bak: The Thai Warrior" تونى جا، ورفاقه خلال مطاردتهم من قبل رجال شرطة فى شارع مزدحم.

وشارك فى العمل أيضًا النجم وبطل الفنون القتالية سكوت أدكنز بطل فيلم "بويكا"، إضافة إلى أسطورة UFC مايكل بيسبينج، والفيلم من إخراج جيسى فى جونسون، ومن تأليف جوى أوبرايان وبول ستاهيلى.

وتدور قصة الفيلم حول فريق من المرتزقة يجب أن يأخذ مجموعة من القتلة المحترفين ويوقفهم قبل أن يقتلوا هدفهم، وهى ابنة ملياردير تنوى إسقاط نقابة إجرامية كبرى.