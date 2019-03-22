شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف روج "زاكارى ليفى" لفيلمه الجديد " Shazam!"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الممثل " زاكاري ليفي" بطل فيلم "Shazam!" على الترويج للعمل المنتظر طرحه يوم 5 إبريل المقبل، حيث نشر بعض الصور والبوسترات الخاصة بالفيلم.



Shazam

فيلم " Shazam!" من بطولة زاكاري ليفي، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودي، وآشر أنجل، وجريس فولتون.



Shazam

والفيلم من تأليف هنري جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا في أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.