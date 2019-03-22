- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف روج "زاكارى ليفى" لفيلمه الجديد " Shazam!"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الممثل " زاكاري ليفي" بطل فيلم "Shazam!" على الترويج للعمل المنتظر طرحه يوم 5 إبريل المقبل، حيث نشر بعض الصور والبوسترات الخاصة بالفيلم.
Shazam
فيلم " Shazam!" من بطولة زاكاري ليفي، ومارك سترونج، وجاك ديلان جرازر، وروس بتلر، ودجيمون هونسو، وميشيل بورث، وآدم برودي، وآشر أنجل، وجريس فولتون.
Shazam
والفيلم من تأليف هنري جايدين، ودارين ليمكه، وبيل باركر، ومن إخراج ديفيد ف. ساندبرج، وتدور قصته حول إعطاء صبى القدرة على أن يصبح بطلًا خارقا في أوقات الحاجة بكلمة سحرية واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..كيف روج "زاكارى ليفى" لفيلمه الجديد " Shazam!"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.