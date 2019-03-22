شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. الانتهاء من تصوير أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أسرة فيلم "الفيل الأزرق 2" من تصوير أحداث الفيلم بشكل نهائى، والمقرر عرضه خلال الموسم الصيفى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

ونشر بطل الفيلم الفنان كريم عبد العزيز، صورة مع أبطال العمل، علق عليها قائلاً: "أخر يوم تصوير الفيل الأزرق 2.. صيف 2019".



سيلفى الانتهاء من تصوير الفيل الأزرق 2

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يذكر أن "الفيل الأزرق 2" يجمع عددًا كبيرًا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى.



كريم عبد العزيز

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.

الجزء الأول من "الفيل الأزرق"، قدم قصة د. يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبى الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.