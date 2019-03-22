بالأبيض.. جلسة تصوير جديدة لريم البارودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت ريم البارودي في الجلسة بملابس بيضاء. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي فيلم "خطيب مراتي"، ويشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، العمل من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

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