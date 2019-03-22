ليلى علوي: "بأقول لأمي عيدك في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يحوي صورًا لوالدتها الراحلة، لتوجه بها رسالة لها في عيد الأم.
وكتبت ليلى: "الأم مش كلمة حلوة بنبتسم ونحس بالأمان لما بنسمعها أو بنشوفها، الأم معنى أكبر من الدنيا، رحلة حب وتضحية وعطاء بيكبر ويكمل كل لحظة ف عمرنا حتى بعد ما بيروحوا ويسيبونا".
وأضافت ليلة: "والنهارده والعالم كله بيحتفل بعيد الأم أنا بأقول لأمي عيدك في الجنة أحلى على قد حبك اللي سيبتيه في قلبي وهيفضل أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وكل أم طيبة".
ورحلت والدة الفنانة ليلى علوي في شهر أغسطس 2017 بعد صراع مع المرض.
يُذكر أن الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم" التاريخ السري لكوثر" من تأليف وإخراج محمد أمين.
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