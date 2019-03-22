منى عبدالغني تنضم لـ«زلزال» محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية منى عبد الغني، مؤخرا، لفريق عمل مسلسل ” زلزال “، حيث من المقرر أن تبدأ تصوير أحداث دورها في المسلسل الجديد في إحدى الاستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامى

وعن دورها قالت النجمة المصرية في تصريخات صحفية: أجسد شخصية زوجة ماجد المصري، الذي يعد من أثرياء منطقة “العياط”، ولديهم ابنتهم الشابة ذات الـ23 عاما، والتي تجسدها الفنانة هنادى مهنى.

مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى.

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وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية منى عبدالغني جمهورها، مؤخرا، في صورة جديدة لها مع ابنتها ريم عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

منى ظهرت في الصورة بأحد المناسبات الخاصة، وعلقت قائلة: «حبيبة أمها»، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين منى وابنتها، وسببت الصورة عاصفة من التعليقات، وخاصة أنها جاءت بعد شائعات طلاق ابنة منى.

منى عبدالغني احتفلت بزفاف ابنتها على رجل أعمال في حفل ضخم بمايو عام 2017، وأحدثت منى ضجة بعد ذلك بشهور بانفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد قورة بعد زواج استمر لسنوات.